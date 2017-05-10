Киев и Анкара договорились об оборонно-промышленном сотрудничестве

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Киев, 10 апреля. Украинская и турецкая стороны подписали соглашение о сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами. Об этом в среду сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как передает RT, данный документ позволит определить стратегические направления сотрудничества Анкары и Киева.

Напомним, ранее министр обороны Турции Фикри Ышык указал на то, что Анкара и Москва заинтересованы в заключении договора на поставки зенитно-ракетных комплексов С-400.