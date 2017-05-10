Сирия: курды получат от США боеприпасы для освобождения Ракки от ИГ

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Вашингтон, 10 мая. Власти США предоставят боеприпасы сирийским курдам, входящим вооруженное формирование «Силы народной самообороны» (СНС), и участвующим в операции по освобождению Ракки. Об этом заявил полковник американских ВВС Джон Дорриан на брифинге в Пентагоне.

Дорриан является официальным представителем штаба антитеррористической операции, проводимой США и возглавляемой ими коалицией в Сирии и Ираке.

СНС принимают участие в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). Входящие в СНС курдские силы получат от США вооружения и боеприпасы, которые, как заверил Дорриан, будут использоваться лишь для осовбождения Ракки от террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.