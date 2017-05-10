Первый самолет на солнечных батареях испытали в Швейцарии

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Берн, 10 мая. Прототип самолета, летающего на солнечной энергии, впервые поднялся в воздух в Швейцарии. Данный летательный аппарат под названием Elektra-2 предназначается в первую очередь для полетов в стратосфере на высоте до 20 километров. По информации издания The Engineer, в минувшую пятницу состоялся испытательный полет, который продлился семь минут. Elektra-2 поднимался на высоту не более 300 метров.

По словам пилота-испытателя Рафаэля Домиана, данный самолет открывает окно в электрическую и солнечную высотную авиацию.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания SpaceX завершила первые тесты центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Кроме того, 8 мая в Мюнхене протестировали летающий автомобиль Lillium Jet, способный подниматься на высоту три тысячи метров и развивать скорость 300 километров в час.