Джамала заявила о желании дать концерт в Крыму

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Киев, 10 мая. Украинская певица Джамала, ставшая победительницей конкурса «Евровидение-2016» заявила, что хочет устроить концерт в Крыму. Об этом певица заявила в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», — сказала певица в эфире телеканала «112 Украина».

При этом Джамала отказалась комментировать выступление Юлии Самойловой в Крыму, которой после этого власти Украины запретили въезд. По словам Джамалы, данный вопрос ее не волнует.