Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов

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Журнал Forbes, который составляет список самых богатых звезд хип-хопа ежегодно с 2011 года, назвал самых богатых рэп-исполнителей 2017 года. Первое место занял американец Шон Комбс.

Известный публике рэпер Diddy занял первую строчку: его состояние оценивают в 820 миллионов долларов.

Второе место с совсем небольшим отрывом от лидера занимает Jay Z (Шон Картер), у которого всего-то на 10 миллионов меньше. «Бронза» досталась Dr. Dre (Андре Янг) с состоянием в 740 миллионов долларов.

Четвертое и пятое места заняли Брайан Уильямс, известный как Birdman, и канадец Обри Грэм (Drake). У них 110 и 90 миллионов долларов соответственно, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее новый клип на песню «Темная ночь»в исполнении российских рок-звезд набирает популярность в Интернете.