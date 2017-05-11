Ученые нашли новый вид гигантских пернатых динозавров

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Пекин, 10 мая. Палеонтологи сообщили об открытии нового вида динозавров. Как отмечает статья, опубликованная в журнале Nature Communications, доселе неизвестные древние рептилии отличались исполинскими размерами и были покрыты перьями.

Исследования велись с 1990-х годов, но лишь недавно окаменевшие яйца этих динозавров удалось найти в центральной китайской провинции Хэнань. Новый вид получил название Beibeilong.

Как сообщается, эти динозавры обитали 90 миллионов лет назад. Их окаменевшие яйца составляют около 45 сантиметров в длину и, как полагают ученые, находились в гнезде, чей диаметр составлял три метра. Рост самого динозавра, предположительно, был не меньше 8 метров, а весь – до трех тонн.