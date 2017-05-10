Олланд принял отставку правительства Казнева

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Париж, 10 мая. Действующий президент Франции Франсуа Олланд принял отставку правительства Бернара Казнева. Об этом проинформировали официальные представители администрации главы государства.

«В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов… я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства», — отметил французский премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно о том, что избранный президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.