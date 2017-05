Кадыров: Глава СПЧ доволен соблюдением прав человека в Чечне

Дорогие друзья! Сегодня я встретился с Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Мы обсудили целый ряд вопросов дальнейшего расширения сотрудничества и взаимодействия в вопросах, которыми занимается Совет. Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при Главе ЧР. Он подчеркнул, что свой приезд специально приурочил к Дню памяти и скорби чеченского народа. Михаил Александрович напомнил, что чеченский народ одной из огромных коллективных жертв. Он выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни. #Кадыров #Россия #Чечня #Федотов

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on May 10, 2017 at 9:39am PDT