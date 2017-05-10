Кадыров: Глава СПЧ доволен соблюдением прав человека в Чечне

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Москва, 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов высоко ценил работу Совета при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека. По словам чеченского лидера, Федотов также выразил восхищение переменами в развитии экономики и социальной сферы Чечни.

«Михаил Александрович отметил хорошую работу аналогичного Совета при Главе ЧР», — написал чеченский лидер в своем Instagram.

Напомним, ранее Кадыров сообщил о готовности властей Чечни взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в республике.