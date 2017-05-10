Китайцы назвали новый авианосец неприличным словом

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. В Китае выбрали название для нового авианосца с помощью интернет-голосование, победило имя рака-богомола, которое произносится как «Пипи Ся». Об этом сообщает South China Morning Post.

Второй китайский авианосец был спущен на воду в городе Далянь. Чтобы дать имя гордости китайского кораблестроения был запущен онлайн-опрос. За название корабля «Пипи Ся» проголосовали 1,37 миллиона человек. В переводе на русский язык имя авианосца означает рак-богомол, который является популярным гастрономическим блюдом в Китае.

При этом в министерстве обороны Китая опровергли информацию о том, что авианосец будет назван в честь рака-богомола. В ведомстве утверждают, что вопрос наименования авианосца будет решен в 2020 году, когда корабль введут в эксплуатацию.