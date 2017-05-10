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Воры оставили главу контрразведки Латвии без компьютера

Воры оставили главу контрразведки Латвии без компьютера

21:22  10 Мая 2017
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Воры оставили главу контрразведки Латвии без компьютера

Рига, 10 мая. Неизвестные злоумышленники проникли в квартиру директора Бюро по защите конституции Латвии Яниса Майзитиса. Об этом журналистам в среду сообщил глава государственной полиции страны Интс Кюзис.

Согласно предварительной информации, грабители украли портативный компьютер Майзитиса.

«Нет повода для слухов о том, что там находились секретные данные», — отметили официальные представители Бюро по защите конституции Латвии.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВС Латвии могут мобилизовать более 17 тысяч солдат.

Алексей Громов
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