Воры оставили главу контрразведки Латвии без компьютера

В закладки

Скопировать

Рига, 10 мая. Неизвестные злоумышленники проникли в квартиру директора Бюро по защите конституции Латвии Яниса Майзитиса. Об этом журналистам в среду сообщил глава государственной полиции страны Интс Кюзис.

Согласно предварительной информации, грабители украли портативный компьютер Майзитиса.

«Нет повода для слухов о том, что там находились секретные данные», — отметили официальные представители Бюро по защите конституции Латвии.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВС Латвии могут мобилизовать более 17 тысяч солдат.