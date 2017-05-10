США перебросят в страны Прибалтики ракетные комплексы Patriot

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Вашингтон, 10 мая. Соединенные Штаты намерены этим летом на время развернуть зенитные ракетные комплексы Patriot в странах Прибалтики. Как рассказали источники в Пентагоне агентству France-Presse, маневры пройдут с 10 по 24 июня в рамках учений НАТО.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что прибалтийские страны заинтересованы в создании региональной системы ПВО. В свою очередь, находящийся в Литве глава Пентагона Джеймс Мэттис не стал отвечать на заданный вопрос, обращался ли Вильнюс за размещением ЗРК Patriot на постоянной основе.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс считает необходимым свое военное присутствие в Прибалтике, чтобы снять напряженность в регионе.