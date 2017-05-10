Новый президент Южной Кореи разберется с глобальными корпорациями

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Москва, 10 мая. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин займется реформами в компаниях, которые были причастны к громкому коррупционному скандалу вокруг экс-главы государства Пак Кын Хе. Так считает старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова.

«То, с чем будет разбираться новый президент, — это глобальные корейские корпорации Samsung, Hyundai и так далее. Будет реформировать их в очередной раз», — отметила эксперт в интервью изданию «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что новый глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.