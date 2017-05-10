ОБСЕ зафиксировала с начала года тысячи нарушений перемирия в Донбассе

В закладки

Скопировать

Донецк, 10 мая. С начала года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали «сотни, если не тысячи» нарушений перемирия в Донбассе, большая часть из которых происходила в районе Донецка. Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«На протяжении всего года ОБСЕ фиксируют факты нарушения режима прекращения огня, соглашений об отводе техники. По-прежнему мы фиксируем сотни, если не тысячи нарушений. Но больше всего фиксируется в районе Донецка», — сказал он.

Хуг отметил, что наблюдатели ОБСЕ почти каждый день фиксируют гибель мирных жителей ДНР и ЛНР, которые становятся жертвами артиллерийских обстрелов.