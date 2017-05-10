Смертельное ДТП в Подмосковье: лихач на иномарке сбил двух пешеходов и скрылся

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Москва, 10 мая. Автомобиль Ford Focus сбил двух пешеходов в Подмосковье. Как рассказали в ГУМВД по Московской области, в результате ДТП погибла женщина, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу мужчина.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось на шестом километре автодороги «Кузнецы-Тиньково-Мамонтово» в Ногинском районе на востоке Подмосковья. Иномарка наехала на пешеходов. 27-летняя женщина получила смертельные травмы. По словам дежурного офицера, водитель с месте ДТП скрылся. В настоящее время ведется его розыск, передает издание «Утро.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что под Туапсе пьяный водитель автомобиля сбил группу подростков и скрылся с места происшествия.