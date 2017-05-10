ОБСЕ требует разминировать линию соприкосновения в Донбассе

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Донецк, 10 мая. Стороны конфликта в Донбассе должны завершить процесс разминирования территорий, а также составить карты минных полей. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«Мины должны быть убраны, и другого варианта нет. Заминированные территории нужно обозначить, и стороны должны предоставить карты, где эти места четко изображены. Если эта информация не будет предана огласке, то жертв будет больше», — сказал Хуг.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской народной республики автомобиль ОБСЕ подорвался на противотанковой мине, в результате чего погиб один представитель миссии, еще двое получили ранения, передает URA.RU.