Украинские пограничники не пустили в Киев россиян с билетами на «Евровидение»
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Киев, 10 апреля. Украинские пограничники не пустили в Киев четырех граждан Российской Федерации, которые приехали с билетами на международный песенный конкурс «Евровидение-2017». Об этом журналистам сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Инцидент произошел в аэропорту «Борисполь».
«У пограничников возникли сомнения, что цель поездки этих граждан соответствует действительности, поэтому им было отказано в пересечении границы», — отметил Слободян.
Напомним, ранее стало известно о том, что в центре Киева туристы растоптали клумбу с символикой «Евровидения».
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