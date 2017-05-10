Власти Петербурга назвали улицы, которые отремонтируют к лету

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Санкт-Петербург, 10 мая. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили о том, какие улицы города будут отремонтированы к лету.

Так, в ближайшее время в Петербурге начнут восстанавливать безымянный проезд от улицы Грибакиных вдоль садоводства, Владимирскую улицу, Чичуринский переулок, Заячий, Дачный и Санкт-Петербургский проспекты. Также на очереди участки Московского шоссе, Константиновский проспект, улицы Есенина и Новоладожская.

Всего за лето планируется привести в порядок 74 улицы Северной столицы. Из городского бюджета будет выделено около 3,5 млрд рублей для реализации этой задачи.

Напомним, ранее Росавтодору было перечислено 2,76 млрд рублей, которые планируется потратить на дорожные работы в семи регионах России.