Госдеп США : Санкции против России останутся в силе

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Вашингтон, 10 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций в отношении России. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

«В ходе обсуждения ситуации на Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели», — заявила Науэрт.

Она также добавила, что Лавров и Тиллерсон договорились продолжить диалог для решения двусторонних вопросов, которые вызывают особую обеспокоенность.