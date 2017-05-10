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Происшествия
Станция метро «Василеостровская» в Петербурге закрыта из-за досмотра

Станция метро «Василеостровская» в Петербурге закрыта из-за досмотра

20:23  10 Мая 2017
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Станцию метро ««Василеостровская» проверяют в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Станция метро «Василеостровская» в Петербурге была временно закрыта.

Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов проверяют подозрительный предмет.

«Станция «Василеостровская» закрыта, поезда следуют без остановки», — отметили официальные представители метрополитена.

Напомним, 9 мая станция петербургского метро «Проспект Большевиков» была временно закрыта из-за подозрительного предмета.

Алексей Громов
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