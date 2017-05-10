Станция метро «Василеостровская» в Петербурге закрыта из-за досмотра
В закладки
Санкт-Петербург, 10 мая. Станция метро «Василеостровская» в Петербурге была временно закрыта.
Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов проверяют подозрительный предмет.
«Станция «Василеостровская» закрыта, поезда следуют без остановки», — отметили официальные представители метрополитена.
Напомним, 9 мая станция петербургского метро «Проспект Большевиков» была временно закрыта из-за подозрительного предмета.
Комментарии