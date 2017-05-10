Депутат Милонов о встрече Лаврова с Трампом: Надежда на мир между США и Россией пока остается

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с главой США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. Пока есть только надежда на заключение мира между Вашингтоном и Москвой, считает член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

«Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — отметил Сергей Лавров во время своего выступления по итогам состоявшейся встречи.

Сообщается, что стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии в Астане и создание зон деэскалации. Российский дипломат отметил, что у Соединенных Штатов и Российской Федерации сформировалось общее понимание того, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по все ближневосточной стране.

«Да, пока у нас еще есть надежды на заключение подобного рода договоренностей и мира между США и Россией. Но в то же время, пока ракеты типа Tomahawk летят с американского корабля в сторону сирийских авиабаз, подобное соглашение достигнуто быть не может. Лавров не зря говорит, что переговоры ведутся именно в тот момент времени, когда отмечается пониженный уровень политизированности и несогласия с предложениями Российской Федерации. Переговоры по Сирии — это сложнейшие дипломатические усилия, и все мы понимаем, что установить в Сирийской арабской республике мир будет очень трудно. Все-таки США имеют в САР определенный интерес, поэтому сложно говорить о том, что все решается просто», — поясняет ситуацию Милонов.

Во время переговоров стороны также затрагивали палестино-израильский вопрос, ситуацию в Афганистане и соблюдение минских соглашений. Сергей Лавров особенно отметил, что смог лично убедиться: администрация Дональда Трама — «люди дела», которые хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы.

«Действительно, этот тяжелейший процесс не ограничивается Сирией и Ближним Востоком. Но нам необходимо попытаться вычленить из сложнейшей мозаики взаимоотношений и политических интересов хотя бы Сирию. Это нужно для того, чтобы наш ближневосточный партнер не был заложником больших глобальных процессов и маленькой фигуркой на геополитической шахматной доске. Надежда есть, но о том, что США абсолютно готовы к реализации мирного плана, пока говорить не приходится. И Рекс Тиллерсон встречался с Владимиром Владимировичем, и эти переговоры тоже были сложными. А Трамп, я напомню, человек, который ищет выгоду и отстаивает интересы США абсолютно четко. С Бараком Обамой было иначе, так как он, в силу своей идеологизированной зашоренности и скудоумия, порой шел даже против интересов США. А Трамп — человек совершенно практичный, очень жесткого склада характера и трезвого ума. Поэтому убедить его сделать шаг, который ему кажется невыгодным — это, как мне кажется, невозможно. Здесь надо подавать предложения под определенным соусом — главное, чтобы он понял, что добрые взаимоотношения выгодны не только Российской Федерации, но и США. Это очень сложный процесс, и самая большая опасность при этом — бахвальство и самовнушение. Этому здесь точно места нет», — заключил народный избранник.

Мнение Милонова поддержал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, который заявил, что между США и Российской Федерацией началось восстановление нормального уровня отношений, однако он также уверен, что этот процесс потребует определенного времени. По его словам, абсолютная симметрия контактов — встреча президента РФ Владимира Путина с Тиллерсоном в Москве и Трампа с Лавровым в Вашингтоне — это очень важный знак, свидетельствующий о том, что «двусторонний диалог выстраивается строго на равных, без попыток навязать свою позицию другой стороне».

Напомним, переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк. Поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял Путин.