Российский вертолет попал под обстрел в Конго

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Москва, 10 мая. Российский вертолет, работающий в Республике Конго по контракту с ООН, был обстрелян неизвестными. По словам информированного источника, принадлежащий одной из авиакомпаний РФ вертолет Ми-8 во вторник выполнял полет, во время которого пилоты ощутили удар в районе хвостовой части воздушного судна.

Согласно приведенным данным, на хвостовой балке вертолета было выявлено пулевое отверстие. Как отметил источник, пилоты машины являются гражданами Российской Федерации. Ни один из них не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы вертолета Robinson в Башкирии. Жертвами крушения стали три человека.