Что на самом деле стало с клумбой «Евровидения-2017» в Киеве

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Киев, 10 мая. Сообщения об атаке неизвестных противников «Евровидения-2017» на цветочную клумбу в центре Киева не соответствуют действительности, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. В действительности клумбу и инсталляцию стоимостью $50 000 вытоптали любители фотографироваться.

Ранее представители коммунального предприятия «Киевзеленстрой» заявили, что зафиксировали атаку неизвестных вандалов на клумбу и что сейчас рабочие предприятия ведут восстановительные работы.

Корреспондент ФАН побывал на месте и запечатлел на видео процесс вытаптывания клумб – это делали туристы и горожане. При этом никого восстановления не ведется и, собственно, оно будет бесполезным, поскольку клумба устроена так неудачно, что будет и дальше вытаптываться.

Кроме того, местные жители сообщают, что клумбу используют в качестве туалета подвыпившие туристы, поэтому скоро, возможно, прочие граждане фотографироваться там перестанут.

Заметим, что накануне из надписи «Евровидение», украшавшей клумбу, украли одну букву, после чего пришлось срочно делать новую.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проведение песенного конкурса в Киеве обойдется городской казне примерно в $26 млн. Для сравнения, в прошлом году на «Евровидение» в Стокгольме было израсходовано только $14 миллионов.