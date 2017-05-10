Лавров: В Сирии надо делать ставку на борьбу с терроризмом, а не на свержение Асада

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Вашингтон, 10 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевым аспектом для решения сирийского кризиса является борьба с терроризмом, а не свержение президента Сирии Башара Асада. Об этом глава МИД РФ сказал в ходе пресс-конференции по итогам встреч с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

«Надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком, что произошло с Ливией», — сказал Лавров.

Он также добавил, что в ходе сегодняшней встречи президент США Дональд Трамп подтвердил, что победа над терроризмом является главной задачей США в Сирии.