Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Сирия: отряды SDF отбили у ИГ город Табка

Сирия: отряды SDF отбили у ИГ город Табка

20:07  10 Мая 2017
33

Сирия: отряды SDF отбили у ИГ Табку

Дамаск (Сирия), 10 апреля. Отряды Сирийских демократических сил (SDF), поддержку которым оказывает международная коалиция, смогли освободить город Табка, который удерживали боевики так называемого «Исламского государства»*.

Под контроль SDF также перешла Евфратская ГЭС. Согласно предварительной информации, террористы покинули территорию дамбы.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (деятельность данной группировки запрещена на территории Российской Федерации) убили под Табкой двоих детей.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
Проголосовать
Все опросы
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть