Сирия: отряды SDF отбили у ИГ город Табка
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Дамаск (Сирия), 10 апреля. Отряды Сирийских демократических сил (SDF), поддержку которым оказывает международная коалиция, смогли освободить город Табка, который удерживали боевики так называемого «Исламского государства»*.
Под контроль SDF также перешла Евфратская ГЭС. Согласно предварительной информации, террористы покинули территорию дамбы.
Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (деятельность данной группировки запрещена на территории Российской Федерации) убили под Табкой двоих детей.
* Организация запрещена на территории РФ.
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