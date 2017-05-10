Порошенко попросил конгресс США усилить антироссийские санкции

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Киев, 10 мая. Президент Украины Петр Порошенко и делегация конгресса США обсудили ужесточение антироссийских санкций.

«В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении России», — сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Также Порошенко поблагодарил конгресс США за «мощную двухпартийную поддержку Украины» выразил надежду на дальнейшую поддержку Киева. Стороны обсуждали и усиление сотрудничества по укреплению обороноспособности Украины, сообщает RT.

Накануне, 9 мая, Порошенко заявил, что Украина не будет отмечать День Победы по «московскому сценарию». По его словам, Великая Отечественная война «имела отдельное украинское измерение», которое для Украины является главным, сообщает Ura.ru.