Роскосмос показал вид на черную дыру из окон домика в Подмосковье

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Москва, 10 мая. Ролик, на котором можно увидеть, как выглядело бы наше небо, если некоторые космические тела были бы ближе к Земле, опубликовано телестудией Роскосмоса.

Видео было создано при помощи компьютерной графики художниками телестудии. На нем видно, как выглядело бы ночное небо, если бы на месте Солнца находились галактика Водоворорт и Плеяды, звездное скопление Геркулеса, крабовидная туманность, туманность Кольцо, галактика Андромеды.

Кроме того, ученые также предлагают представить, как выглядели бы с земли черная дыра и взрыв сверхновой звезды, если бы Земля располагалась в центре Млечного пути.

Напомним, ранее ученые NASA показали видео с волной гигантского космического «цунами», которому миллиарды лет.