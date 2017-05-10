«Хромая утка» с Уолл-стрит: почему Обаму попрекают за гастроли по «корпоративам» олигархов

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В Соединенных Штатах разгораются жаркие споры по поводу заработка бывшего главы нации и хозяина Белого дома Барака Обамы. Американские СМИ «пронюхали», что за одно из выступлений Обама получит круглую сумму. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Бывший президент США выступит на мероприятии, которое организует крупная инвестиционная компания Cantor Fitzgerald и, по слухам, получит за «пятиминутку» на сцене с улыбкой и шутками в стиле бывшего президента гонорар в 400 тысяч долларов США. Источники сообщают, что контракт с мистером Обамой уже подписан, однако у него все еще есть право отказаться от участия в вечере. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Обама получил аналогичный гонорар, выступив 27 апреля перед рекламодателями кабельной сети A&E, по которой транслируют одно из известных детективных шоу «C.S.I.: Место преступления Майами».

Ни для кого не секрет, что во всем мире практикуется гонорарная оплата известным медийным персонам за пару минут на мероприятии — аналог корпоратива у миллиардера, только вместо Мадонны на сцене Барак Обама. И нет ничего зазорного в том, что бывшие президенты получают деньги за то, что делятся частичкой себя с миром простых, но очень богатых людей. Сам Джордж Буш-младший, отвечая на вопрос, чем он займется после отставки сказал: «Произнесу пару речей. Просто чтобы подзаработать деньжат». Так и живет вот уже восемь лет с того момента, как выехал из Овального кабинета: выступает на курортах, в отелях, казино, у энергетических магнатов и прочих «мира сего». За речь Буш-младший по слухам получает от 10 до 175 тысяч долларов. Можно представить, сколько он заработал за «пару речей» за восемь лет. Билл Клинтон, по данным за 2017 год, на выступлениях перед аудиторией поднял около 100 миллионов долларов, по 200 тысяч за выступление. Но пресса ополчилась именно на Барака Обаму за то, что таким способом он зарабатывает свои «кровные».

Легкие деньги для экс-президентов стали целой индустрией. И некоторые противники Обамы считают, что он должен отказаться от такого заработка, поскольку любой президент теперь знает — после отставки он не умрет с голоду, а будет неплохо гастролировать с «корпоратива на корпоратив». Однако есть и обратный пример — пример этики. Далеко не все бывшие главы Америки наживаются на «тусовках». Когда 33-й президент США Гарри Трумэн вышел в отставку — 1953 год — он получал военную пенсию — 112 долларов в месяц. Трумэн отказался от всех поступивших ему тогда предложений, заявив, что он «не будет зарабатывать на престиже президентской должности».

Доктор юридических наук (США), профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что реакция, как обожателей, так и недоброжелателей Барака Обамы вполне объяснима.

«Кроме Нобелевской премии, которую Обама получил за то, что он такой великий борец за мир, он получил и большой гонорар от Фонда библиотеки Джона Кеннеди. Что касается «Нобеля», напомню, что за два президентских срока Обама устроил бомбежку в семи странах. Кроме того, если я не ошибаюсь, то бывший президент США также должен получить порядка 63 миллионов долларов за свою книгу. Ирония в том, что когда Обама был молодым, он выступал против Уолл-стрит и так называемых «бэнкстеров» (от банка и гангстеров — прим. ред.). Обама грозил им пальцем, говоря, что нужно дойти до момента, когда нужно сказать: «хватит зарабатывать деньги». Сейчас ему это припоминают, потому что раньше он был молодым и честным, а сейчас стал тем, кто «жрет и не знает, как нажраться», — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Сторонники и противники «набросились» на Обаму, видя большую разницу между тем молодым парнем и экс-президентом».

Кроме того, в массах зреет недовольство по поводу строительства Обама-центра в Джексон-Парке в Чикаго. Как сообщала газета Chicago Tribune, из планируемых трех зданий, архитектурным шедевром станет музей. Однако для строительства комплекса необходимо закрыть подъездной путь Корнелл Драйв, по которому каждый день ездят тысячи человек.

«По таким маленьким «семечкам» даже у «обамаистов», которые возлагали на Обаму надежды, складывается впечатление, что бывший глава нации был таким же проектом как остальные, как та же Хиллари Клинтон. А все мы помним, как американское общество говорило, что «ждет от этого чернокожего парня больших перемен». Вот на этом контрасте и возникает конфликт, возникает раздражение, — подчеркивает собеседник ФАН. — Если бы это был какой-нибудь Джордж Буш-младший, то никто бы даже не сомневался, что тот «жрет и не может нажраться». Но как же наш «обамушка», дорогой президент…».

Барак Обама никогда не светился в скандалах, связанных с конфликтом интересов, в отличие от своего предшественника из клана Бушей. Но даже этот факт не повлиял на историю с гонорарами мистера экс-президента.

«В конечном итоге, Обама сидит в том же кармане Уолл-стрит, как и госпожа Клинтон. Боюсь, что и Дональд Трамп со всеми своими предвыборными революционными заявлениями, тоже окажется вместе с ними», — резюмирует Домрин.