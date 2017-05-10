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Политика
Путин рассказал, что думает об отставке главы ФБР

Путин рассказал, что думает об отставке главы ФБР

19:47  10 Мая 2017
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Путин рассказал, что думает об отставке главы ФБР ФБР

Москва, 10 мая. Российская сторона не имеет никакого отношения к отставке директора ФБР Джеймса Коми. Об этом журналистам в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Президент Трамп действует в рамках конституции своей страны. Мы здесь при чем?» — отметил глава государства.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение отправить в отставку директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который не справился со своими обязанностями.

#путин
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