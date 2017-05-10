Сирия сегодня: встреча Лаврова и Трампа, Госдеп назначил награду за сведения о главе «Ан-Нусры»

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Сирия, 10 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел рабочую встречу с президентом США Дональдом Трампом по Сирии. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию о главаре запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Решение Вашингтона о поставках летального вооружения курдскому ополчению в Сирии только усилит напряженность на Ближнем Востоке. Последние новости ближневосточной республики — в материале Федерального агентства новостей

Встреча в Вашингтоне

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном создание зон деэскалации на территории Сирийской арабской республики.

«Подробно говорили о Сирии, в том числе в контексте тех идей, которые сейчас сформулированы в отношении создания зон деэскалации. У нас общее понимание, что это должно быть шагом к прекращению насилия по всей территории Сирийской Арабской республики», — заявил российский дипломат во время встречи.

Кроме того, Сергей Лавров уверен, что создание зон деэскалации станет шагом, который поможет решать гуманитарные проблемы и создать прочные основы для того, чтобы двигаться к политическому урегулированию на основе резолюции Совета Безопасности ООН №2254.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии во время очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, территории на севере провинции Хомс, Восточная Гута, районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

Награда за голову

Соединенные Штаты Америки предложили 10 миллионов долларов за любую информацию о местонахождении главаря террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммаде аль-Джулани. Об этом рассказали сотрудники американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе напоминают, что «Джебхат ан-Нусра» известна также как подразделение «Аль-Каиды» в Сирийской арабской республике и основная группировка в экстремистской коалиции «Тахрир аш-Шам». Необходимо отметить, что это первая награда, которую американская сторона назначила за одного из боевиков террористической группировки.

Сообщается, что Аль-Джулани ранее принес присягу на верность лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири. Они оба внесены Соединенными Штатами в список террористов, против которых введены персональные санкции.

«Под руководством аль-Джулани «Ан-Нусра» осуществила множество террористических нападений по всей Сирии. Боевики часто атаковали гражданских», — значится в сообщении Государственного департамента.

Представители Вашингтона также отмечают, что исламист может быть связан с похищением более 300 курдов в 2015 году и убийством 20 жителей друзской деревни в Идлибе. Награда за информацию о аль-Джулани объявлена в рамках программы «Награда за правосудие», которая с момента запуска в 1984 году выплатила около 125 миллионов долларов более чем 80 информаторам в США.

Курды раздора

Решение американской стороны о поставке вооружения и военной техники курдскому ополчению в Сирии только усилит напряженность на Ближнем Востоке, заявил член Республиканской народной партии Турции Озтюрк Йылмаз.

Напомним, в минувший понедельник президент США Дональд Трамп утвердил план перевооружения курдских формирований в САР. Помощь будет предоставляться тем организациям, которые ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»*. В Пентагоне отметили, что США намерены предоставить курдам в Сирии «ограниченную партию» оружия, необходимого для освобождения города Ракка от радикалов.

«Это оружие может быть применено против Турции и против ее интересов. Я не думаю, что какая-либо гарантия… будет иметь практический смысл после вооружения группировки, которая враждебна Турции и ее интересам», — продолжил Йылмаз.

По его мнению, регион не станет от этого безопасней, напротив, теперь ожидается эскалация напряженности. В настоящее время «Сирийские демократические силы», основу которых составляют курды, ведут операцию по окружению «столицы» ИГ* в Сирии — Ракки. Ранее США и их союзники оказывали авиационную поддержку этим силам и помощь в разведке и военной подготовке.

* Организация запрещена на территории РФ.