США начали поставки вооружения сирийским курдам для освобождения Ракки

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Вашингтон, 10 мая. США начали осуществлять поставки вооружений сирийским курдам из «Сил народной самообороны», которые принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка. Об этом сообщил официальный представитель штаба международной коалиции, полковник ВВС США Джон Дорриан.

«Поставка вооружения уже началась. Пентагон будет определенным образом регулировать поставки оружия сирийским курдам исходя из необходимости», — пояснил Дорриан.

Напомним, 9 мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам для участия в операции по освобождению сирийского города Ракка, который удерживают боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.