Лавров рассказал о планах Трампа по взаимодействию с РФ

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Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп подтвердил заинтересованность США в дальнейшем взаимодействии с России. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно, но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив», — добавил Лавров в ходе пресс-конференции.

По словам российского министра, Дональд Трамп четко подтвердил свои намерения выстраивать взаимовыгодные, деловые и прагматичные отношения с Россией. Обе стороны — американская и российская — нацелены на конкретные результаты, добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил заинтересованность США в сотрудничестве с РФ. Москва и Вашингтон будут вместе решать международные проблемы.