Лавров назвал вакханалией раздувание слухов о влиянии РФ на выборы в США
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Вашингтон, 10 мая. Раздуваемый в американских СМИ скандал о вмешательстве российского стороны в президентские выборы в США является «вакханалией». Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«Мы знаем позицию президента Трампа, знаем позицию тех, кто пытается доказать обратное. Беда в том, что ни одного, ни единого факта, ни единого доказательства никто никому не предъявил», — подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что глава США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года.
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