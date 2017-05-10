Лавров назвал вакханалией раздувание слухов о влиянии РФ на выборы в США

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Вашингтон, 10 мая. Раздуваемый в американских СМИ скандал о вмешательстве российского стороны в президентские выборы в США является «вакханалией». Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Мы знаем позицию президента Трампа, знаем позицию тех, кто пытается доказать обратное. Беда в том, что ни одного, ни единого факта, ни единого доказательства никто никому не предъявил», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что глава США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года.