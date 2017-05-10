Семь шайб Путина принесли победу его команде в матче Ночной хоккейной лиги

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Москва, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин во главе команды «Легенды хоккея» разгромил «Сборную Ночной хоккейной лиги» в гала-матче Ночной хоккейной лиги, забросив семь шайб в ворота соперника и отдав несколько результативных передач.

Встреча прошла во дворце спорта «Большой». Счет по итогам матча составил 17:6 в пользу команды президента.

Российский лидер забросил одну шайбу в первом периоде, три во втором и еще три — в третьем.

Путин играл в одной команде с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым, Павлом Буре и другими. Выступал глава государства под 11-м номером.