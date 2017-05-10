Лавров: Трамп подтвердил, что победа над терроризмом в Сирии — приоритет для США

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Вашингтон, 10 мая. Для США в Сирийской республике главной задачей является победа над терроризмом, что подтвердил американский президент Дональд Трамп. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с Трампом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.

«Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное — победить террор, — сказал глава российского дипведомства. — Здесь мы полностью солидарны».

Ранее Лавров сообщил, что по итогам переговоров с Тиллерсоном было принято решение об активизации совместных действий для решения международных проблем. Министр также сделал вывод, что администрация президента США Дональда Трампа — это «люди дела».