Лавров рассказал, когда Путин «повидается» с Трампом

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Вашингтон, 10 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ряд вопросов, связанных с будущей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Лаврова, встреча лидеров России и США состоится в июле.

«Президенты подтвердили, что будут встречаться на полях саммита G20 в Гамбурге», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Глава российского МИД подчеркнул, что президенты США и России уже обсуждали возможную встречу во время телефонной беседы. В ходе переговоров с Тиллерсоном поднимались вопросы подготовки встречи лидеров двух стран, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на российского министра.