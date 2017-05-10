Лавров и Тиллерсон договорились решать ключевые проблемы сообща

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Вашингтон, 10 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства США Рексом Тиллерсоном принято решение об активизации совместных действий для решения международных проблем.

«Обсудили прежде всего наше взаимодействие на международной арене. Утвердили, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — сказал Лавров.

Он также добавил, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии и на Украине. В свою очередь Тиллерсон отметил, что сегодняшняя встреча является продолжением диалога, который был начат в ходе его визита в Москву.