Люди дела: Лавров поделился впечатлениями от переговоров с Трампом и Тиллерсоном

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Вашингтон, 10 мая. Администрация президента США Дональда Трампа — это «люди дела», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги состоявшихся переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и лидером страны Дональдом Трампом. По словам главы дипведомства, они могут работать над решением вопросов.

Как заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров, Тиллерсон и Трамп хотят и готовы договариваться, чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан, а не для того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений.

«Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, ранее Лавров заявил, что договорился с Тиллерсоном о том, что группа РФ и США продолжит работу по устранению взаимных противоречий.