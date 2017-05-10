Лавров оценил конструктивный вклад в США в переговоры по Сирии в Астане

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Вашингтон, 10 мая. Российская и американская стороны продолжат сотрудничать по вопросу урегулирования конфликта в Сирии в рамках переговоров, которые проходят в Женеве и Астане. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

«Будем продолжать вместе работать и в рамках формата Астаны, где США присутствуют в качестве наблюдателей. Мы оценили конструктивный вклад, который США внесли на последней встрече», — отметил российский дипломат.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон рассматривает предложение Москвы об участии в зонах деэскалации, которые были созданы на территории Сирийской Арабской Республики.