Лавров: Трамп подтвердил заинтересованность США в сотрудничестве с РФ

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Вашингтон, 10 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров договорился с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном о том, что группа РФ и США продолжит работу по устранению взаимных противоречий. Президент США Дональд Трамп также подтвердил свою заинтересованность в совместной работе с Россией.

«Москва и Вашингтон могут и должны вместе решать международные проблемы», — заявил Лавров по итогам встречи с Тиллерсоном.

По словам главы российского МИД, после двусторонней встречи с госсекретарем США прошли переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который подтвердил заинтересованность США в дальнейшем взаимодействии с РФ. В ходе встречи обсуждалось взаимодействие сторон на международной арене.