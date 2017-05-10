В закладки

Скопировать

Вашингтон, 10 мая. Администрация президента США Дональда Трампа осознает неправомерность действий его предшественника Барака Обамы в отношении дипломатической собственности России в США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американским лидером.

«Мне кажется, что все понимают — в том числе, и в администрации Дональда Трампа — что это неправомерные действия. Как сказал президент (России Владимир) Путин, когда эти решения Барак Обама огласил, у нас есть полное право ответить взаимностью», — сказал он.

При этом американцы понимают, какими будут ответные действия. Однако Москва не намерена идти на поводу тех, кто пытается «засосать в воронку» отношения РФ и США, так как оттуда невозможно выбраться, пояснил Лавров.

«Надеюсь, что удастся эту ситуацию разрядить без усугубления наших отношений», — добавил глава МИД РФ.

Напомним, администрация Барака Обамы в декабре прошлого года закрыла доступ к собственности постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.