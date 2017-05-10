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Новости Сирии
Лавров обсудил с Трампом создание зон деэскалации в Сирии

Лавров обсудил с Трампом создание зон деэскалации в Сирии

18:49  10 Мая 2017  /обновлено: 18:59  10 Мая 2017
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Лавров обсудил с Трампом создание зон деэскалации в Сирии

Москва, 10 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп обсудили на переговорах в Вашингтоне ситуацию в Сирии и создание зон деэскалации.

По словам главы МИД РФ, это станет шагом к снижению насилия в Сирии. Министр подчеркнул, что Москва согласна сотрудничать с Вашингтоном по данному вопросу. В ходе переговоров в Белом доме обсуждались конкретные предложения.

Напомним, президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Ларовым призвал прекратить кровопролитие в Сирии.

#сирия #трамп #лавров
Катерина Михайлиди
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