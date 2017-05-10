Сирия новости 10 мая 19.30: курды воюют на два фронта в Алеппо, 18 погибших при налетах коалиции в Дейр эз-Зоре и Ракке

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Сирия, 10 мая. Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»**** атаковали позиции курдских формирований на севере провинции Алеппо. Жертвами налетов коалиции в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка стали по меньшей мере 18 мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): возобновила операцию против исламистов в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; отбила у ИГ* стратегически важные позиции к востоку от Хомса.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): атаковала позиции курдских формирований на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство»: потеряло 100 боевиков на территории Ирака у границы с Сирией.

Международная коалиция: при авианалетах погибли по меньшей мере 18 мирных жителей в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка, в том числе восемь детей.

Провинция Дамаск

В Восточную Гуту Дамаска через лагерь Аль-Вафидин прибыла колонна гуманитарной помощью от гуманитарного движения Красного Полумесяца. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

В квартале Аль-Кабун на востоке столицы возобновились военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями, крупнейшее из которых – сформировавшаяся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиция «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»). По данным информационного портала F.S.N.N., под контролем правительственных войск находится около 80% территории квартала. Выпущенные радикалами снаряды упали на близлежащий квартал Барза, а также на район Ар-Рауда. Данных о пострадавших не поступало, однако местной инфраструктуре был нанесен серьезный урон.

Провинция Алеппо

«Организация освобождения Леванта», перебросившая дополнительные силы в окрестности населенного пункта Дарат Изза к северо-западу от Алеппо, начала наступление на занятое курдскими формированиями селение Газавия к юго-западу от города Африн в северо-западной части провинции Алеппо. У КПП на въезде в населенный пункт были зафиксированы ожесточенные столкновения.

По данным информационного портала Rok Online, после прибытия в район дополнительных подразделений «Отрядов народной самообороны» (YPG) курдам удалось остановить продвижение исламистов и отбросить неприятеля на исходные позиции, не понеся никаких потерь.

Необходимо отметить, что согласно поступавшим ранее сообщениям, целью прибытия колонны «Организации освобождения Леванта» в район селения Дарат Изза были слухи о том, что турецкое командование разворачивает военную базу на близлежащей высоте Телль аль-Баракат. Командование исламистов дало боевикам контролирующей район группировки «Ахрар аш-Шам» 24 часа на то, чтобы освободить свои штабы. Тем не менее, целью атаки «Организации» стали вовсе не другие незаконные формирования, а курды, ведущие борьбу с турецкими войсками и «Свободной сирийской армией» (ССА)** в приграничных районах.

В находящемся под контролем ССА городе Аль-Баб два мирных жителя погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва мины, заложенной при отступлении террористами ИГ. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

В восточной части региона правительственные войска возобновили наступление на позиции ИГ. Сирийское командование ожидает, что после освобождения от террористов селения Аль-Махдум к востоку от военного аэродрома «Аль-Джирах» командование «Исламского государства» выведет свои силы с территории стратегически важного объекта, чтобы избежать окружения. ВКС РФ наносят массированные удары по позициям радикалов на равнине, прилегающей к населенному пункту Маскана, последнему оплоту группировки в регионе. Военные эксперты отмечают, что контроль над этим селением откроет перед вновь вернувшимися в Алеппо «Тиграми», элитным подразделением сил Башара Асада, дорогу для дальнейшего наступления на территории провинции Ракка.

Провинция Хомс

В Хомсе продолжается вывод из квартала Аль-Ваир отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей в город Джараблус к северу от Алеппо. По данным информационного портала Damascus Now, к настоящему моменту город покинули 202 радикала и 367 мирных жителей. Напомним, что ранее губернатор провинции Талаль аль-Барази заявил журналистам, что последняя партия боевиков будет эвакуирована из Аль-Ваира до 20 числа этого месяца.

В восточной части региона правительственные войска развивают наступление на позиции ИГ в горах Аш-Шумария. Сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** установила контроль над высотами, доминирующими над удерживаемыми террористами селениями Аль-Мушейрифа и Умм Сихридж. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

Напомним, что в последние недели силам Башара Асада удалось потеснить противника в районе гор Аш-Шумария. Одновременно с этим от ИГ было освобождено богатое газовое месторождение Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры. Развивая наступление в северном направлении, правительственные войска смогут нанести удар по основному оплоту ИГ в провинции Хама городу Укейрибат и обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо. Напомним, что сегодня боевики вновь пытались перерезать стратегически важную транспортную артерию, атаковав позиции САА в долине Вади аль-Азиб к северо-востоку от Саламии. Наступление радикалов было остановлено.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удары по захваченному «Исламским государством»* селению Ас-Сур к северо-востоку от Дейр эз-Зора. По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», в результате налета погибли семь человек, в их числе четыре ребенка.

Активисты сообщают, что три полевых командира ИГ, Акба аль-Баттах, Гассан ас-Санка и Махмуд аль-Фарадж аль-Либи, дезертировавшие ранее из города Аль-Маядин в юго-восточной части провинции, находятся на территории базы ССА в районе КПП Ат-Танаф на границе с Ираком. Первый из трех высокопоставленных боевиков, местный сборщик религиозного налога, прихватил с собой при побеге все отнятые у мирного населения средства. Подробности инцидента выясняются.

Провинция Даръа

В долине реки Ярмук в западной части провинции Даръа продолжаются военные действия между «Свободной сирийской армией» и ее союзниками с одной стороны и присягнувшей на верность ИГ группировкой «Джейш Халид Бин аль-Валид» с другой. По данным активистов, боевики ССА обстреливают позиции радикалов в районе высоты Телль аль-Джумуа. Данных о пострадавших среди мирного населения – как, впрочем, и о потерях в рядах террористов – не поступало.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF)**** продолжают кампанию против ИГ на территории провинции Ракка. Основные военные действия развиваются в западной части региона, где силы, участвующие в операции «Гнев Евфрата», подавляют последние очаги сопротивления террористов в городе Ат-Табка.

Курдские СМИ сообщают, что отряды SDF установили контроль над кварталами №2 и 3 (Аль-Иштиракия и Аль-Хуррия) в северной части населенного пункта. Боевики отступили на территорию располагающейся к северо-востоку Евфратской ГЭС.

Командование «Гнева Евфрата» заявило, что после 15-дневного перерыва курдские формирования возобновили операции против ИГ в рамках четвертого этапа кампании с целью освободить населенные пункты в окрестностях Ракки перед последующим штурмом «столицы халифата». Заняв накануне селения Аль-Джалла и Мислун, «Демократические силы» приблизились на семь километров к оплоту ИГ с северного направления. По данным активистов, ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Аль-Хазима.

Количество погибших мирных жителей при налете ВВС коалиции на селение Ас-Салихия к северу от Ракки прошлой ночью достигло 11 человек, в их числе четыре ребенка и шесть женщин. Данные цифры не являются окончательными, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR).

Ирак

Сто боевиков ИГ были уничтожены накануне в результате ударов ВВС Ирака по позициям группировки на пустынных территориях провинции Анбар у границы с Сирией. Об этом заявили в пресс-центре ВС Ирака.

Напомним, что несколькими днями ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально заявил о начале кампании с целью обезопасить от ИГ приграничные районы страны. К аналогичной операции приступили со своей стороны границы и сирийские войска.

* Организация запрещена на территории РФ.