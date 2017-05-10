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Украина
«Жри, Бандера»: полицейские в Киеве заставили неонациста съесть свою кепку​

«Жри, Бандера»: полицейские в Киеве заставили неонациста съесть свою кепку​

19:02  10 Мая 2017
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«Жри, Бандера»: полицейские в Киеве заставили неонациста съесть свою кепку​

Киев, 10 мая. Накануне в Киеве полицейские заставили члена националистической организации ОУН (запрещена в России) съесть собственный головной убор, инцидент произошел во время празднования Дня Победы.

Экс-глава корпуса «Азов» Станислав Краснов написал на своей странице Facebook  о методике «воспитания» националистов ОУН. Полицейские избили представителя ультраправых и запихали ему в рот кепку, заставляя ее жевать. «Жри, бандера» — так теперь правоохранители относятся к патриотам», — написал он, снабдив пост соответствующим видеороликом.

Отметим, что во время шествия на Украине «Бессмертного полка» в ряде городов происходили стычки с националистами. Так, на улице Мазепы в Киеве националистов ОУН забросали яйцами, дымовыми шашками и всем, что попадалось под руку горожанам, пишет Утро.Ру 

Ирина Селезнева
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