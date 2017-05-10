Лавров обсудил с Трампом и Тиллерсоном взаимодействие РФ и США на международной арене

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Вашингтон, 10 мая. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и американским президентом Дональдом Трампом взаимодействие Вашингтона и Москвы на международной арене.

Как отметил глава российского дипведомства на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров, стороны подтвердили, что несмотря на все известные сложности, страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня.

Ранее Трамп после встречи с министром иностранных дел РФ призвал прекратить убийства в Сирийской республике.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что Россия хочет участия США в зонах деэскалации в Сирии, но решение пока не принято.