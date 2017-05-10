ФАС получила ходатайство о покупке контрольного пакета акций РБК

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Москва, 10 мая. Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о покупке 65,43% акций холдинга РБК. Об этом сообщил начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай Карташов.

По его словам, антимонопольная служба получила ходатайство о согласовании сделки 28 апреля, однако от кого именно поступило ходатайство, Карташов не уточнил.

Стоит отметить, что в конце апреля владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил, что компания ведет переговоры о покупке холдинга РБК у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. В 2008 году холдинг РБК оказался на грани банкротства. В 2010 году группа «Онэксим» приняла на себя долги РБК, став основным акционером холдинга.