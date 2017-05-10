«Меч короля Артура» признали худшим фильмом 2017 года

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Лос-Анджелес, 10 мая. Новый фильм британского режиссера Гая Ричи «Меч короля Артура» рискует провалиться в прокате из-за плохих рецензий кинокритиков.

В данный момент рейтинг фильма на популярном портале Rotten Tomatoes составляет всего 15%. Первоначальные оценки обычно определяют судьбу картины.

«Меч короля Артура» назвали «трескучим и пошлым». Кроме того, он оказался «слишком очевидным». По словам кинокритика Hollywood Reporter Кевина Салливана, новый фильм Гая Ричи — это громогласный набор неприятных сцен.

Российская премьера «Меча короля Артура» состоится 11 мая 2017 года. Главные роли в картине исполнили Чарли Ханнем, Джуд Лоу, Астрид Берже-Фрисби, Эрик Бана, Джимон Хонсу.

Британский режиссер Гай Ричи получил широкую известность после выхода фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс».