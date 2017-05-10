Лабораторию по производству наркотиков для ИГ обнаружили в Нидерландах

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Амстердам, 10 мая. Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов ликвидировали в Брунсюме лабораторию по производству амфетамина. Об этом журналистам сообщили официальные представители голландской полиции.

Полицейские задержали двух подозреваемых, а также изъяли 20 кг амфетамина, 60 кг кофеина и несколько десятков тысяч таблеток каптагона. Согласно предварительной информации, наркотики не должны были попасть на рынок Нидерландов.

«Каптагон очень часто используют боевики ИГ* и террористы из других организаций на Ближнем Востоке», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ) пытаются завербовать российских врачей.

* Организация запрещена на территории РФ.