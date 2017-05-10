Пенс отрицает связь отставки главы ФБР с расследованием «российских связей» Трампа​

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Вашингтон, 10 мая. Необходимости в расследовании «российских связей» президента США Дональда Трампа после увольнения главы ФБР Джеймса Коми нет, считает вице-президент Майк Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми не связано с расследованием якобы имеющихся «российских связей» резидента Овального кабинета Дональда Трампа. «Бывший директор национальной разведки (Джеймс) Клэппер неоднократно говорил, что нет никаких данных о сговоре между нашим предвыборным штабом и кем-либо из российских официальных лиц. Одно никак не связано с другим», — ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Белого дома.

Кроме того, увольнение Коми поддержал генеральный прокурор Джефф Сешнс и его зам Род Розенстайн. «Я уверен, что комитеты по разведке в сенате и палате представителей… смогут сделать свою работу, сделать ее правильно», — отметил американский вице-президент.​