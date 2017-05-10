Новосибирские нейрохирурги провели уникальную операцию малышу с редкой патологией черепа

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Нейрохирурги клиники имени Мешалкина провели уникальную операцию по реконструкции черепа трехмесячному ребенку. Из-за врожденной патологии мозг ребенка не мог развиваться правильно. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Беременность у Ольги проходила без осложнений, женщина ждала третьего ребенка и надеялась родить здорового малыша. То, что с мальчиком не все в порядке, врачи заподозрили на последнем месяце беременности. А после родов родителей ошарашили страшным диагнозом: у Артема обнаружили сагиттальный краниосиностоз с правосторонней лобной плагиоцефалией.

В переводе с медицинского языка на общепонятный это означает асимметричную деформацию черепа из-за преждевременного зарастания швов на голове. Такая патология не позволяет головному мозгу ребенка нормально развиваться, и если вовремя не принять меры, малыш начнет отставать в развитии.

«На последнем месяце беременности я легла на сохранение в роддом города Рубцовск, это у нас в Алтайском крае. После УЗИ приняли решение о срочной операции. Делали кесарево сечение. Поскольку врачи заподозрили у сына краниосиностоз, через пять дней после родов нас перевели в Барнаул, где провели дополнительное обследование. Когда результаты МРТ головы подтвердили диагноз, нас направили на лечение в Новосибирск», — вспоминает Ольга, мама Артема.

Кроме того, во время обследования у мальчика обнаружили внутреннюю гидроцефалию: в головном мозге ребенка скапливалась спинномозговая жидкость.

Согласно медицинской статистике, краниосиностоз — достаточно редкая патология, встречается у одного из двух тысяч новорожденных. Из-за деформации черепа у ребенка повышается внутричерепное давление, его мучают головные боли, тошнота и рвота.

Чем раньше удается выявить это заболевание, тем больше шансов на успех во время операции, утверждают врачи. Как правило, таких пациентов оперируют до года, и чаще всего это делают на пятом–девятом месяце их жизни. В этом возрасте у малышей лучше заживают остаточные костные дефекты. Но поскольку у Артема сильно прогрессировала гидроцефалия, было решено провести операцию раньше — в трехмесячном возрасте. И сделали это в два этапа с перерывом в пять дней.

«Сначала мы провели реконструкцию черепа: выпилили и разделили обширные костные лоскуты на фрагменты, из которых заново сложили новую правильную форму черепа, создав резервное пространство для растущего мозга. Костные фрагменты закрепили специальными материалами, которые через два года после установки рассасываются, — рассказал врач нейрохирург, кандидат медицинских наук Вячеслав Кобозев. — Затем была сделана вторая операция — шунтирование сосудов головного мозга для лечения внутренней гидроцефалии».

Это первый случай, когда нейрохирурги СФБМИЦ имени Е.Н. Мешалкина сделали малышу реконструкцию черепа в столь раннем возрасте. Сейчас Артем чувствует себя хорошо. На днях мальчика вместе с мамой выписали домой, где их с нетерпением ждали родные и близкие.

В семье Ольги теперь трое детей. Старшая дочь, которой уже 11 лет, ждет маму с братом дома. А сынишка с мужем приехали за ними на выписку.

«Муж у меня работает вахтовым методом. Последний раз видел младшего сына, когда забирал нас из Барнаула после обследования. А когда вернулся с вахты, мы с Артемом уже лежали в новосибирской клинике. Так что 3,5 месяца практически и не видел сына. Надеемся, что теперь у нас все будет хорошо», — сказала на прощанье Ольга.