Российский эксперт назвал спекулятивными играми майские скачки цен на нефть

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Москва, 10 мая. В мае цена на нефть отметилась первым снижением с ноября прошлого года, упав с $47 за баррель до $46,65, однако эксперты заметили, что через некоторое время цена на Brent повысилась до $49,57 за баррель, что объясняют спекуляциями.

Фундаментальных факторов, которые могли бы серьезно повлиять на скачки цен на нефть эксперты не отмечают. Скорее всего, майское снижение, а затем и подъем цены объясняется спекулятивными играми. Некоторые специалисты считают, что цены меняются в преддверии заседания стран ОПЕК, на котором будет решен вопрос об ограничениях нефтедобычи.

По словам аналитика Тимура Нигматуллина, иногда локальные события оказывают влияние на нефтяные цены. К примеру, крупный покупатель из Китая заполнил хранилища, и это снизило спрос на нефть, прокомментировал эксперт, его мнение приводит «Ридус».​​